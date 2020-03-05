Усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок

В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, в связи угрозой распространения коронавируса, как и во всем мире, так и в Азербайджане наблюдается рост потребности населения в некоторых лекарственных средствах, медицинском спирте и масках.

«Наблюдения показывают, что в ряде стран уже наблюдается дефицит медицинских масок. Рабочая группа при министерстве экономики и соответствующие структуры министерства продолжают мониторинги и анализы в данном направлении. Исследования показывают, что местное производство способно полностью обеспечить потребность страны в 95-процентном спирте», — сказали в министерстве.