Усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок

В Азербайджане усилен контроль над продажей медицинского спирта и масок.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве экономики, в связи угрозой распространения коронавируса, как и во всем мире, так и в Азербайджане наблюдается рост потребности населения в некоторых лекарственных средствах, медицинском спирте и масках.

«Наблюдения показывают, что в ряде стран уже наблюдается дефицит медицинских масок. Рабочая группа при министерстве экономики и соответствующие структуры министерства продолжают мониторинги и анализы в данном направлении. Исследования показывают, что местное производство способно полностью обеспечить потребность страны в 95-процентном спирте», — сказали в министерстве.

| 2020-03-05T17:35:03+00:00 5 марта 2020, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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