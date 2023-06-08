Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, передает телеканал «Рада».

По его словам, под водой находится уже половина Каковской гидроэлектростанции (ГЭС) «на 100%, вторая половина на 70% в воде». Вся «земляная вставка» между шлюзом и ГЭС тоже находится под водой и «подлежит размыву», указал глава «Укргидроэнерго».

«Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 – это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты», — сказал Сирота.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.