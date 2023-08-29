Только половина американских избирателей — сторонников Республиканской партии готовы отдать свой голос за Дональда Трампа на предстоящих праймериз, что отражает рекордное снижение уровня поддержки бывшего президента с лета 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической службой университета Emerson College 25-26 августа среди 1 тыс. человек. Погрешность составила примерно 3 п. п.

По данным исследования, рейтинг Трампа упал на шесть процентных пунктов по сравнению с показателями опроса, проведенного на прошлой неделе до трансляции дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, в которых экс-президент не участвовал. «50% избирателей-республиканцев планируют проголосовать за Дональда Трампа на праймериз», — говорится в сообщении службы. Отмечается, что это самый низкий показатель за всю историю проведения опросов Emerson College. Уровень поддержки Трампа не опускался ниже 55% с июля 2022 года, а в апреле текущего года за него готово было проголосовать рекордное число опрошенных республиканцев — 62%.

Согласно результатам опроса, за губернатора штата Флорида Рона Десантиса готовы проголосовать 12% респондентов, что на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе до его участия в дебатах. Бизнесмен Вивек Рамасвами заручился поддержкой 9% избирателей-республиканцев, а за бывшего вице-президента Майка Пенса готовы отдать голос только 7% опрошенных.

23 августа Трамп не стал выступать на первых дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. Свое решение он объяснил тем, что американская общественность хорошо с ним знакома и осведомлена о его деятельности на посту главы государства. Во время трансляции дебатов в социальной сети X (ранее Twitter) было опубликовано интервью Трампа журналисту Такеру Карлсону, которое за три часа набрало более 100 млн просмотров. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. (ТАСС)