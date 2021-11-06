В азербайджанском национальном Музее ковра представлены уникальный ковер «Победа», сотканный в честь первой годовщины победы в 44-дневной Отечественной войне, и гобелен «Шуша», автором которого является заслуженный художник Азербайджана Адиль Шихалиев.

Во время Отечественной войны музеем была составлена интерактивная «Ковровая карта Карабаха», которой активно делились многочисленные пользователи соцсетей.

«Изначально наиболее известные фрагменты ковров каждого региона Карабаха были показаны на этой карте в черно-белом изображении, но по мере освобождения исконных земель Азербайджана нашей доблестной армией эти фрагменты окрашивались в яркие цвета ковровых узоров. Каждый регион — это фрагмент определенного ковра, который традиционно ткался в этом регионе. После победы на основе этой карты был соткан данный ковер», — рассказывает # директор музея Ширин Меликова.

В торжественной церемонии срезания ковра со станка приняли участие ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов, гости мероприятия, а также все желающие среди присутствующих.

Ковер включает неповторимые орнаменты знаменитых композиций различных районов Карабаха – «Ханлыг» (Джебраил), «Губадлы» (Губадлы), «Бахманлы» (Физули), «Лампа» (Шуша), «Гасымушагы» (Лачин), «Шабалыд-бута» (Агдам), «Ачма-юмма» (Ходжавенд), «Челеби» (Тертер), килим (Зангилан), зили (Кяльбеджар).

Идея ковра была выдвинута сотрудниками Азербайджанского национального музея ковра. Над ковром работали ткачихи Лала Манафова, Адыля Фараджева, Амина Алиева и Тарана Гасымова. В работе были использованы нити 48 цветов, а в целом, на создание этого уникального ковра потребовалось три месяца.