Уничтожена артиллерийская батарея, ранен заместитель командира полка ВС Армении

В течение 15 октября и в ночь на 16 октября на линии обороны 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что среди личного состава, занявшего позиции на линии обороны 5-го горнострелкового полка, есть много убитых и раненых, в подразделениях полка не хватает продовольствия и боеприпасов.

«В результате уничтожения автомобильной техники, перевозящей добровольцев на линию обороны 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавший противник оставил на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники и бежал.

На линии обороны 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка.

Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

Войска азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту», — говорится в сообщении оборонного ведомства.