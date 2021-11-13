Как заявил 11 ноября 2021 года глава пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов, в результате сильного ветра на кровлях, окнах, фасадах и заборах школ №39, 113,167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319 образовались повреждения. Также были случаи опрокидывания вырванных с корнем деревьев, обрыва веток и повреждения специальных конструкций.

«Школы посетили соответствующие специалисты, которые предупредили работников учебных заведений об обеспечении необходимых мер безопасности, которые являются обязательными. Как только позволят погодные условия, будут устранены последствия ветра. Что касается показателя посещаемости учащихся общеобразовательных заведений, то по сравнению с другими днями он частично снизился», — подчеркнул Б. Мамедов

Мы решили выяснить, когда в последний раз были отремонтированы школы, пострадавшие в результате сильного ветра.

Для получения ответа мы обратились к директору школы №39 Таире Шукюровой.

Однако, к сожалению, она отказалась ответить на наши вопросы. Но как нам удалось выяснить, школа №39 была отремонтирована в 2019 году. Ремонт этой школы обошелся государству 2 600 000 манатов .

Мы также обратились в школу №113.

По словам завуча школы Тараны Гаджиевой, школа №113 была отремонтирована в 2019 году. «Во сколько обошелся ремонт мне неизвестно», — отметила завуч школы.

Хотим отметить, что ремонтные работы в школе №113 были проведены в 2019 году на основании распоряжения главы государства. Одновременно ремонтно-восстановительные работы были проведены еще в 12 школах Баку.

На проведение ремонтно- восстановительных работ в этих школах были выделены 20 миллионов манатов .

Итак, получается довольно странная картина: всего два года назад из бюджета выделены 20 миллионов манат, которых больше чем достаточно для того, чтобы превратить обветшалое здание в современную школу. Но, подул ветер, и кровли школ начали летать в воздухе, подвергая опасности людей и машины. Понятно, что деньги в данном случае в буквальном смысле выброшены на ветер. Как и куда потрачены миллионы? И почему соответствующая комиссия минобразования принимает проделанную низкокачественную работу?

«В Азербайджане строительство и ремонт школ создают благодатную почву для обогащения чиновников», — заявил # эксперт по вопросам образования Камран Асадов.

Как сообщил нам эксперт, в Азербайджане никто не проверяет качество проведенных в школах ремонтных работ. «Также не проводится прием отремонтированных школ. Поэтому нечистые на руку предприниматели, осуществляющие ремонтные работы, очень часто подсовывают некачественные стройматериалы», — сказал Камран Асадов.

Мы также решили выяснить и мнение Министерства образования.

Как сообщил нам глава пресс- службы Минобразования Джасарат Валехов, качество всех стройматериалов, используемых во время ремонтно – восстановительных работ, проходит тщательную проверку.

В отличие от Асадова, Валехов утверждает, что после завершения ремонта обязательно проводится прием отремонтированных школ. Но, Валехов не смог ответить на вопрос: тогда почему отремонтированные школы не могут устоять против ветра? Он отметил, что для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести всестороннюю проверку…

Так проведите эту проверку и выявляйте нечистых на руку строителей и заинтересованных чиновников, которые ради качественного образования должны изо всех сил стараться, чтобы в стране было как можно больше отремонтированных школ. Уверены, если накажут пару тройку таких бригад и чиновников, больше во время ветра на улицах Баку не будет летать кровля не только школ, но и других зданий. # будет следить за ситуацией и, по мере возможности, знакомить читателей с результатами этих проверок. Если, конечно, таковые будут проведены…