В США на 88-м году жизни скончалась американская актриса и писательница Джоанна Барнс, известная в том числе по ролям в обоих фильмах «Ловушка для родителей». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, 87-летняя актриса скончалась в пятницу, 29 апреля, в своем доме на калифорнийском побережье. По словам ее подруги Салли Джексон, у Барнс было много проблем со здоровьем.

В 1961 году в первом фильме «Ловушка для родителей» актриса исполнила роль Вики Робинсон, неприятной молодой особы, которая хочет выйти замуж за главного героя ради денег и терпеть не может его дочь. В ремейке 1998 года Барнс примерила на себя роль ее матери. В числе киноработ актрисы также фильмы «Спартак», «Боевой фургон» и другие.

В 1958 году она сыграла в «Тетушке Мэйм». За эту роль она получила номинацию на «Золотой глобус» за лучший дебют. Кроме того, Барнс написала несколько книг, среди которых «Обманщики» о молодой актрисе в Голливуде и роман «Пастора», который называли калифорнийской версией «Унесенных ветром».