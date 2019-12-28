Умерла актриса Сью Лайон

Американская актриса Сью Лайон, исполнившая главную роль в фильме «Лолита», ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Роль Долорес Хейз в экранизации романа Владимира Набокова стала ключевой в карьере актрисы, которой на момент съемок было 15 лет. Лайон удалось обойти около 800 других кандидаток, получив в итоге роль, за которую она впоследствии была награждена премией «Золотой глобус» за «лучший актерский дебют».

Фильм «Лолита», снятый Стэнли Кубриком в 1962 году, вызвал смешанные отзывы критиков, многие из которых скептически отнеслись к тому, как культовый режиссер перенес на экраны такую противоречивую тему, как отношения с несовершеннолетними.

Хотя в романе Набокова возраст главной героини составляет 12 лет, Кубрику пришлось взять на роль Долорес Хейз 15-летнюю актрису, чтобы не вызывать вопросов у руководства студий.

В итоге фильм был номинирован на пять премий «Золотой глобус» и на один «Оскар». (Голос Америки)