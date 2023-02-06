Бывший премьер Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), возглавлявший более 18 лет правительство этой страны, и один из руководителей находившейся в ней у власти Коммунистической партии Чехословакии Лубомир Штроугал умер в возрасте 98 лет.

Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Штроугал был чехословацким премьером с января 1970 по октябрь 1988 года. Его имя связано с так называемым процессом нормализации — подавлением в республике духа демократических преобразований Пражской весны 1968 года.

Штроугал в недавнем прошлом привлекался к суду в связи с обвинением в причастности к приказам чехословацким пограничникам стрелять на поражение в граждан, пытавшихся перейти на Запад через границу ЧССР.

Он был освобожден от ответственности в связи с тяжелым психическим заболеванием, которым страдал последние годы, отметил портал.