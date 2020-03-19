Умайра Тагиева: Даже неустойчивая погода имеет свои плюсы

Директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева прокомментировала изменения погодных условий в стране в последние дни.

По словам У.Тагиевой, вот уже несколько дней, как и ожидалось, погода заметно изменилась.

«Если в первой декаде марта на фоне относительно низкого давления и преобладания юго-восточных, южных воздушных потоков температура воздуха превышала климатическую норму на 5-7 градусов, то последние два дня температура опустилась ниже многолетних показателей и в дневные часы наблюдается приближенная к зимней температура – 6-8 градусов.

По республике временами наблюдаются осадки, в горных районах даже образовался снежный покров толщиной 1 — 12 см. Усилился северный ветер. Этот ветер стал спасением для Абшерона, даже чисто визуально заметно, насколько воздух стал чище. За счет преобладания относительно высокого давления с проникновением антициклона с северо-запада, определяющего синоптическую ситуацию, воздух обогатился кислородом. А порывистый северный ветер разогнал повисшие в воздухе частички пыли и другие вредные вещества, значительно уменьшив их содержание в нижних слоях атмосферы.

По данным автоматических станций мониторинга качества воздуха, в городе Баку показатели загрязнения атмосферы не превышают допустимых значений.

Даже неустойчивая погода имеет свои плюсы», — отметила У.Тагиева.