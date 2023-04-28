«Необоснованные претензии, озвученные 28 апреля 2023 года французским министром на совместной пресс-конференции министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, неприемлемы».

Об этом сообщил МИД Азербайджана.

«Тем, кто выдвигает необоснованные претензии, обвиняя Азербайджан во вмешательстве на территории Армении, мы хотели бы напомнить, что стороной, которая в течение 30 лет проводила политику оккупации и этнических чисток, является Армения. К сожалению, французская сторона, представляющая себя стороной, «стремящейся» к урегулированию конфликта, ни разу за 30 лет не осудила Армению за проводимую ею незаконную оккупационную политику.

Французской стороне вместо того, чтобы демонстрировать предвзятые подходы, было бы полезнее подталкивать Армению к выполнению обязательств, вытекающих из соглашений, и воздерживаться от провокаций против Азербайджана.

Напомним, что Армения до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не освободила от оккупации 8 азербайджанских сел и продолжает военно-политические провокации.

Вместе с тем, вмешательство в создание пограничного контрольно-пропускного пункта Азербайджаном на своей суверенной территории, являющейся внутренним делом Азербайджана, противоречит суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Также совершенно неверно расценивать как закрытие дороги установку этого пункта, который будет регулировать режим въезда-выезда через границы на дорогу.

Отметим, что Катрин Колонна в ходе пресс-конференции в Ереване с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявила, что создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре противоречит соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.