Украина готовится к совместным с НАТО учениям в Одессе

Украина совместно с силами НАТО проведет в нынешнем году в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном сайте НАТО.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», — проинформировал глава украинского правительства. (ТАСС)