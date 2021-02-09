Украина готовится к совместным с НАТО учениям в Одессе

Украина совместно с силами НАТО проведет в нынешнем году в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». Об этом во вторник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном сайте НАТО.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», — проинформировал глава украинского правительства. (ТАСС)

| 2021-02-09T21:17:36+04:00 9 февраля 2021, 21:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss