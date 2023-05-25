Бойцы Нацгвардии сбили над Запорожской областью сразу два самолета армии РФ.

Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, на Запорожском направлении оккупанты активно используют боевую авиацию. 25 мая они пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25.

«В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — «Запорожский мститель» и его боевой собрат. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям», — рассказали военные.

В результате боевой работы нацгвардейского огневого расчета первый самолет Су-25 полностью уничтожен — пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией. Второй Су-25 серьезно поврежден и был вынужден совершить аварийную посадку.

Всего на счету нацгвардейцев уже 9 сбитых самолетов. «Таким образом, гвардейцы вдребезги разбили вражеские расчеты на господство в воздушном пространстве», — подчеркивают они. (УНИАН)