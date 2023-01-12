Почти 60% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. «Отвечая на вопрос «Какого украинского политического деятеля вы бы назвали политиком 2022 года?», 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации «политик года»: в 2019 году его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020 — 15%, в 2021 — 17%.