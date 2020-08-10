Украинского сценария в Беларуси не будет — эксперт

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает на выборах главы государства в республике 80,23%, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%», — сказала она на брифинге в понедельник.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по официальным данным, получила 9,9% голосов. Но как показывают события, которые ночью развивались в Минске и все независимые опросы, реальные итоги далеки от заявленных.

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии для # сказал, что ЦИК Беларуси уже поставил точку в данном вопросе.

«Как известно, в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, как утверждает местный Центризбирком, с рекордным результатом победил Александр Лукашенко. Он уже 26 лет возглавляет Беларусь. Скажу сразу: я не верил и не верю ни в то, что у Лукашенко 3%-й рейтинг, как утверждали оппозиционеры во время избирательной кампании, ни в то, что он набрал 80% голосов в свою поддержку», — отметил политолог.

Магда также добавил, что массовые протесты после обнародования результатов экзит-пола в Беларуси стали вспышкой гнева народа, причем проходили они без явного лидера.

«С подобными выступлениями Лукашенко может легко справиться, у него есть соответствующий опыт и мощный репрессивный аппарат. Меня удивляет пассивная позиция Светланы Тихановской, утратившей статус «кандидата» надежд с началом массовых протестов», — полагает аналитик.

Магда, говоря о том, какова роль России в последних событиях в Минске, сказал, что Александр Лукашенко любит обвинять внешние силы в стремлении повлиять на ситуацию в Беларуси.

«Напомню, что за 10 дней до выборов под Минском были задержаны 33 боевика ЧВК «Вагнер». Этот шаг позволил Лукашенко привлечь внимание Запада к возможному вмешательству России в ход выборов и начать торги с Западом и Кремлем за собственные политические перспективы. Изменить власть в Беларуси могут только граждане Беларуси», — подчеркнул он.

Эксперт также полагает, что украинского сценария в Беларуси не будет.

«Украина и Беларусь – соседи, но новейшая политическая история в наших странах очень разная. Напомню, что летом 1994 года президентами своих стран стали Леонид Кучма и Александр Лукашенко. Достаточно ознакомиться с биографией каждого из них, чтобы понять, что украинского сценария в Беларуси не будет», — резюмировал он.