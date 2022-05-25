Интересные события происходят на российской политической и информационной сцене. Так или иначе, но растет число тех, кто недоволен ходом, так называемой специальной военной операции (СВО), а на самом деле войной, которую Россия ведет в Украине.

В начале февраля в авторитетном московском издании «Независимое военное обозрение» (НВО) бывший начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России полковник Михаил Ходаренок опубликовал статью «Прогнозы кровожадных политологов» с весьма красноречивым подзаголовком «О восторженных ястребах и торопливых кукушках».

В этом материале генштабист в прошлом, а бывших генштабистов не бывает по определению, наглядно показал, что быстрой и вообще победы в войне с Украиной Россия не добьется. И сделал весьма примечательный вывод, что «Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России».

Похоже, что материал Ходаренка в НВО, а до этого «Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации», написанное бывшим начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-полковником Леонидом Ивашовым были последними попытками предотвратить приближающуюся военную катастрофу.

Совсем недавно в пропагандистской передаче на телеканале «Россия 1» Ходаренок прямо заявил, что никакой победы в Украине у России не будет и что пора открыв глаза взглянуть на реальность. Его выступление вызвало буквально бурю возмущения, но тем не менее.

В последние дни особенно в информационном поле активизировался другой полковник, но ФСБ, тоже бывший, к которому относится такое же замечание Игорь Стрелков (Гиркин). Он тоже на все лады кричит, что СВО проиграна и следует начинать настоящую войну с Украиной, пока Запад не в полной мере насытил ее тяжелым современным оружием. Для этого объявить мобилизацию и перевести экономику на военные рельсы.

Отметим одно важное обстоятельство, касающееся высказываний, хоть и противоположного смысла, двух названных представителей. В условиях тотального контроля властей над информационным пространством России подобные выступления были бы невозможны без соответствующих санкций из очень высоких кабинетов. Отсюда следует очень важный вывод.

В московских коридорах власти началось брожение, властная вертикаль в виде безграничного доминирования Путина начинает трескаться. В ней образуется несколько лагерей, из которых отметим два.

Первый. Его выразил Ходаренок. Необходимо срочно выходить из создавшегося положения и начинать конкретные шаги для достижения мира. Иначе к осени Россия столкнется с военным разгромом с непредсказуемыми, по мнению этих кругов, последствиями. Заключенный тогда мир будет больше похож на unconditional surrender — безоговорочную капитуляцию.

Есть основания полагать, что к этому лагерю примыкает крупный бизнес, в частности, большинство олигархов, а также бюрократы и высокопоставленные чиновники из экономического блока правительства и руководства финансовых институций.

Второй. Его выражает Стрелков (Гиркин). Это националистические и шовинистические круги, которые требуют войны до победного конца с привлечением всех ресурсов государства: людских, экономических, финансовых и, конечно, военных. Они тоже понимают, что бороться с антипутинской коалицией Россия в длительной и даже не очень длительной перспективе не может. С ресурсами у нее проблема и даже провести мобилизацию она в полной мере не в состоянии. Да и не поможет она, так потребует длительного времени, а его как раз и нет.

Если отвлечься непосредственно от военных событий на украинских фронтах, то у Москвы дипломатические и финансовые проблемы, об экономических и не говорим, растут как снежный ком.

Министерство финансов США решило не продлевать лицензию GL-9C. В результате российскому финансовому министерству будет запрещено проводить любые транзакции в долларах, включая и выплату по кредитам.

При этом Москве 24 июня предстоит выплатить долг в размере $490 млн по евробондам «Россия-28». Для этой выплаты возможна будет только одна валюта — доллары. До конца 2022 года России предстоит заплатить еще $1 млрд, и половину этой суммы необходимо перечислить иностранцам и опять обязательно в американской валюте. Как это сделать пока неясно, но угроза дефолта к августу очень реальна.

В дипломатической сфере Украина и Польша во время визита польского президента Анджея Дуды в Киев совершили прорыв. Он состоит из нескольких составляющих.

Во-первых, польский Сейм принял закон, по которому граждане Украины приравниваются в своем статусе к гражданам Польши. За понятными исключениями, например, участие в выборах. Украинская Верховная рада в ближайшее время рассмотрит аналогичный закон относительно польских граждан в Украине.

Во-вторых, оба президента заявили о намерении существенно упростить пересечение границы между двумя странами, чтобы она не разделяла, а соединяла. Как сказал Дуда, она должна стать максимально прозрачной для граждан двух государств.

В-третьих, Польша официально поддержала планы на самом высоком уровне строительства высокоскоростной железной дороги от Киева до Варшавы. Это позволит преодолевать расстояние между двумя столицами не за 18 часов, как сейчас, а за несколько, как между Парижем и Марселем или Гамбургом и Мюнхеном, которые находятся на таком же расстоянии, как Варшава и Киев.

Такая железная дорога несет не только экономический заряд, но и политический. Украина навсегда соединяется рельсами и поездами с Европой, от которой она была оторвана более 350 лет.

В-четвертых, главной частью прорыва стало объявление о заключении нового польско-украинского договора. Он должен закрепить качественно новый уровень польско-украинского сотрудничества, а также специальные привилегии для польских граждан в Украине и украинских в Польше.

На пресс-конференции президент Дуда выразил надежду, что договор будет подписан в январе 2023 года — к 160-летию начала совместного антироссийского восстания поляков, литовцев, белорусов и украинцев.

Фактически сформирована ось Киев — Варшава и это создает в Европе совершенно новую политическую и военную конфигурацию. Несомненно, что и другие страны на востоке континента будут в той или иной мере сближаться с Украиной и Польшей.

Не удивительно, что в Москве все это вызвало скрежет зубовный. Там в очередной раз начали рассказывать байки, что Польша хочет отхватить западные области Украины и прочую чепуху. Интересно, если представить себе, что это так, зачем тогда Польше становиться военным тылом, основным партнером по снабжению и модернизации украинской армии, логистическим хабом для нее и тем самым укреплять Вооруженные силы Украины.

Московская злоба понятна. Налицо неуклонное и постоянное укрепление дипломатических позиций Украины. К тому же союз и возможно в будущем конфедеративные по примеру Евросоюза, отношения Киева и Варшавы усиливает отсечение России от Европы. Пока остается Беларусь, но Лукашенко слетит, как только Украина одержит военную победу и тогда реализуется идея известного польского философа Ежи Гедройца (Jerzy Giedroyc). В журнале «Культура», который он создал и редактировал много лет, он писал, что «Учитывая опасность российского империализма — как прошлого, так и будущего, — возникновение независимой Украины и ее участие в европейском федеративном союзе является для Польши делом первостепенной важности».

Польско-украинский союз — мощнейший барьер перед российской агрессией. Выстоит Украина при поддержке демократических государств, будет мир в Европе. И у России появится возможность стать нормальным государством, а не постоянной угрозой своим соседям.