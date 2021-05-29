Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой.

Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.

По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.