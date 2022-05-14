Министерство иностранных дел советует российскому режиму не вмешиваться в дела Украины на пути к европейской интеграции.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, предоставленного «Европейской правде».

«Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии», — заявил Николенко.

По его словам, «русский мер» базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

«Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами», — добавил Николенко.

Напомним, в МИД РФ заявили, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

Ранее в Москве заявили, что теперь против выступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС (eurointegration.com.ua/rus)