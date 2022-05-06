Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 6 мая ликвидировали около 24 900 (+200) российских военных.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также уничтожено вражеских танков 1110 (+8) единиц, боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35), артиллерийских систем – 502 (+3), РСЗО — 171 (+2), средств ПВО — 83 (+0), самолетов – 199 (+3), вертолетов – 155 (+0) ), автомобильной техники и автоцистерн — 1926 (+19), кораблей/катеров — 11 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12), специальной техники – 38 (+0), крылатых ракет – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях. Данные уточняются, отметили в Генштабе.