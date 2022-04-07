«Хотя война в Украине еще далека от своего завершения, однако позорное бегство российских войск из-под Киева и дальше в сторону границы позволяет подвести некоторые очень предварительные и очень субъективные итоги». Об этом # заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, прежде всего, нужно отметить факт того, что блестящее подтверждение своей эффективности получила тактика ведения маневренной войны, которую под руководством западных инструкторов украинские военнослужащие отрабатывали несколько лет.

«Ее особенность заключается в том, что понимая огромную разницу в военных потенциалах, упор был сделан на действиях «малых групп», вооруженных современными противотанковыми средствами, на коммуникациях противника с обороной крупных населенных пунктов – прежде всего областных центров.

Мало того, украинское военное командование на начальном этапе очень удачно использовало все промахи российского военно-политического руководства, которое искренне считало, что в случае начала войны население Украины встретит российские войска если не с цветами, то как минимум нейтрально. Мало того, украинская армия только при получении информации о движении российских колонн просто разбежится (что греха таить, именно так было летом 2014 года на Донбассе), а сопротивление будут оказывать только отдельные группы «правосеков-националистов»», — сказал Жирохов.

По мнению эксперта, именно поэтому впереди войсковых колонн шли отряды ОМОНа и СОБРа на автозаках с алюминиевыми щитами и резиновыми дубинками.

«Никто из российских военных ни психологически, ни в военном плане не был готов к штурму крупных населенных пунктов – последний такой опыт был 27 лет назад с Грозным, но думается, что в армии уже просто физически нет его участников, а как всегда в России толковых аналитических материалов от военных так и не появилось. Мало того, имея приказ на стремительное наступление, большие города после одной–двух неудачных атак просто обходили, идя прямо на Киев, который казался для Кремля единственной желанной целью», — отметил он.

Подводя итоги Жирохов заключает, что в результате по состоянию на 6 апреля ни один областной центр кроме Херсона взять под контроль россиянам не удалось и, таким образом, организовать логистику на базе железной дороги (на что заточена российская военная машина) удалось только на юге.

«А вся огромная группировка, которая нацелена на Киев и шла как с территории Беларуси, так и РФ, оказалась «подвешена» на автомобильные пути снабжения. Которые мало что, мягко говоря, малоразвиты – в советское время вся автомобильная сеть развивалась преимущественно в направлении с востока на запад, а юг север были вспомогательными, так еще и весьма уязвимы для атак как диверсионных групп, так и с воздуха. Что в итоге и привело к позорному бегству, которое в российских СМИ было представлено как «мирная инициатива в рамках переговоров»», — сказал эксперт.

Жирохов также коснулся второй так и нерешенной задачи российских генералов –завоевания господства в воздухе.

«Это произошло при том, что состояние ПВО и авиации Украины на начало войны расценивалось буквально всеми экспертами как крайне плохое и в самом начале вторжения россиянам ракетными ударами удалось во многом подавить единую систему управления, тем не менее даже через 40 дней войны очевидно, что сохранилась, как минимум, очаговая ПВО и некоторое количество самолетов и вертолетов. Что в целом позволяет украинским зенитчикам отбивать с переменным успехом ракетные обстрелы, да и украинские штурмовики и бомбардировщики время от времени наносят достаточно ощутимый урон противнику – особенно на Донбассе», — отметил эксперт.

Касаясь роли беспилотников «Байрактар», Жирохов отметил, что, несмотря на то, что российская армия в своих сводках уже записала все имевшиеся на 24 февраля аппараты в сбитые, с большой долей вероятности Украине удалось сохранить, по крайней мере, частично парк ударных «Байрактаров».

«По крайней мере, на фото и видео потерянных аппаратов на сегодня можно идентифицировать только три. Да и видео атак появляются от официальных источников достаточно регулярно, хотя часто просто военные с фронта рассказывают про тот или иной удар именно с воздуха и именно с беспилотника. В тактике использования турецкого аппарата в войне в Украине есть свои особенности, не характерные ни для войны в Сирии, ни для Второй Карабахской войны. Дело в том, что на момент начала полномасштабных боевых действий украинские военные располагали крайне ограниченным количеством управляемых ракет и бомб для беспилотников и поэтому целями для ударов стали исключительно средства ПВО противника, а также логистические центры (типа складов ГСМ и боеприпасов). Никаких ударов по живой силе противника или одиночным танкам, как это практиковали азербайджанские ВВС, как мне известно, не было», — сказал эксперт.

По его словам, в целом можно говорить о том, что война в Украине, несмотря на колоссальные потери страны в людях, технике и инфраструктурных объектах, развивается по самому худшему для России сценарию. «Хотя в ближайшие дни и недели возможно резкое обострение с новым наступлением, однако миф о «великой и непобедимой» российской армии с новейшим вооружением уже развеян полностью», — подчеркнул он.