Евросоюз готовит новые механизмы финансирования Украины за счет замороженных российских активов, сообщила в среду, 17 сентября, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По планам Еврокомиссии, средства могут быть использованы для «репарационных займов» на сумму до 170 млрд евро.

Большая часть российских активов, заблокированных в депозитарии Euroclear в Бельгии, уже переведена в денежные балансы. Эти средства предполагается направить на покупку облигаций ЕС с нулевой ставкой, а привлеченный капитал будет передаваться Украине траншами. Рассматривается и вариант создания специального фонда, что позволит привлечь к проекту страны за пределами ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что схема позволит начать поддержку Киева уже сейчас, а кредиты должны будут погашаться лишь в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб от войны. «Риск придется разделить коллективно», — подчеркнула она, намекая на обеспокоенность Бельгии по поводу возможных судебных исков Москвы.

Вашингтон тоже настаивает на том, чтобы союзники использовали не только прибыль от российских активов, но и сам основной капитал. В записке для стран «большой семерки» (G7) США предложили «рассмотреть возможность инновационного использования замороженных средств России для финансирования обороны Украины».

Вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран ЕС в Дании на этой неделе. Однако ряд государств — прежде всего Бельгия, Германия и Франция — опасаются, что прямое использование капитала может подорвать доверие к евро как резервной валюте.

В Брюсселе и Париже считают, что вмешательство в основной капитал может выйти за рамки действующего законодательства. Германия при этом выражает опасения, что подобные шаги могут создать риски для инвесторов, держащих резервы в евро. (DW)