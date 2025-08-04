Нефтебаза в Адлерском районе Сочи загорелась в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 3 августа. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало падение обломков дрона. Телеграм-каналы опубликовали видео «прилетов» по нефтебазе и со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Сочи были слышны около 20 взрывов.

Канал Shot сообщает об отмене авиарейса из Сочи в Ереван, на котором в столицу Армении собирались лететь россияне, купившие билет на концерт американской певицы Дженифер Лопес, состоявшийся в воскресенье.

Россияне не смогли улететь на концерт Дженнифер Лопес в Ереван и потеряли сотни тысяч рублей. Их рейс переносили несколько раз, а потом совсем отменили

Как рассказали SHOT туристы, они летели из Сочи в Ереван компанией Red Wings. Все мечтали потусить под песни Джей Ло и долго планировали поездку. В долгожданный день их рейс перенесли на 7 часов, тогда компания ещё успевала на концерт, но потом экипаж отправили на пересменку — и улететь пассажиры снова не смогли. Они три раза проходили на посадку, а рейс в итоге совсем отменили. Почему — никто им не объяснил.

Сообщения Джей Ло с просьбой задержать концерт не помогли. Так что пока все тусили — туристы из Сочи писали жалобу в авиакомпанию. Рассматривать её будут около недели.