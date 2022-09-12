Украинские защитники освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории страны.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Почти 6 тыс. кв. км», — написала она.

Для сравнения отметим, что площадь Черновицкой области составляет 8097 км².

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области. (УНИАН)