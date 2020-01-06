Украинские власти хотят поставить памятник Бандере недалеко от границы с РФ

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник украинскому националисту Степану Бандере, сообщает РИА Новости.

С инициативой поставить монумент выступили мэр Ивано-Франковска Руслана Марцинкив и глава Конотопа Артем Семинихин.

Предполагается, что памятник Бандере, который тесно сотрудничал с нацистами в годы Великой Отечественной войны, будет установлен лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».

Напомним, 1 января в центре Киева состоялось шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Степана Бандеры. На счету ОУН множество преступлений, в том числе массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

Акцию украинских националистов осудили послы Польши и Израиля. В своем совместном заявлении дипломаты подчеркнули, что следует раз и навсегда осудить подобные исторические события и личностей, пропагандировавших этнические чистки (aif.ru)