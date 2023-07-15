15 июля украинские дети, бежавшие от войны в Украине и нашедшие убежище в Азербайджане, прошли медицинское обследование в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета, сообщает #.

Отметим, что обследование прошли более 50 детей.

В мероприятии, организованном в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие посол Украины Владислав Каневский, советник председателя Верховной рады Хикмет Джавадов и генеральный директор Фарид Эйвазов.

В.Каневский выразил благодарность за заботу, оказываемую украинским семьям, проживающим в Азербайджане, и поддержку, оказываемую его стране. Выразив признательность президенту Ильхаму Алиевой и первой леди Мехрибан Алиевой, посол отметил, что подобные мероприятия уже проводились ранее. Он сказал, что забота об украинских семьях и детях, проживающих в Азербайджане, высоко оценена украинскими властями.

Х.Джавадов отметил, что азербайджанское государство оказывает продолжительную поддержку семьям из Украины, ставшим беженцами. Он добавил, что целью обследования детей является забота об их здоровье. Джавадов подчеркнул, что в обследовании также приняли участие дети членов азербайджанской диаспоры Украины, которые в настоящее время находятся в Баку.

В свою очередь, Ф.Эйвазов рассказал о заботе азербайджанского государства о детях и подчеркнул, что подобное отношение находится в центре их постоянного внимания.