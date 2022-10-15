В Великобритании постепенно перестает действовать запущенная в марте социальная программа «Дома для Украины», из-за чего украинские беженцы остаются без крыши над головой. Об этом пишет Daily Mail.

В рамках этой программы британские граждане принимают в своих домах беженцев с Украины, взамен получают деньги от правительства — £350 фунтов стерлингов.

В Ассоциации местного самоуправления (LGA) сообщили, в последнее время к ним обращаются все больше украинцев, лишенных домов. В правительстве заявили, что рассчитывают расширить программы, чтобы принять больше людей. В настоящее время почти 2 тысячи украинских граждан остались без крова, при это всего с начала российской спецоперации в королевство прибыло около 97 тысяч беженцев.

Согласно информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в период с 24 февраля по 30 августа в страны Европы перебрались свыше 7 миллионов беженцев с Украины.