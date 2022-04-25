В пресс-службе Бюро по реинтеграции правительства Молдовы заявили, что целью взрывов в Тирасполе было создание предлогов для обострения ситуации в области безопасности в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, передает РИА «Новости».

Ведомство собралось на срочное заседание, отметили в пресс-службе.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — отметили в ведомстве.

Ранее здание т.н. министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, заявили в МВД республики. На месте работают спасательные службы, район оцеплен. В МГБ и соседних зданиях выбиты стекла, из помещений валит дым.

Украинская разведка отмечает, что для руководства «ПМР» это событие не стало неожиданностью. 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций» «ПМР» Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимира Бычкова. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и месте расположения «защищенного пункта управления гражданской обороны города». С указанием:

наименования объекта;

адреса размещения;

типа защитного сооружения.

В случае отсутствия такого пункта, его распорядились немедленно создать.

«То есть, еще за три дня до инцидента, руководители «ПМР» уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, что этот случай — одно из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь «ПМР» к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — отмечает разведка.