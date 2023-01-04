Российские войска запускают иранские дроны-камикадзе группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

Как передает #, об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта. И они пытаются именно большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета», — пояснил Скибицкий.

Представитель разведки также отметил, что ВС РФ всячески пытаются запутать ВСУ, меняя направления запуска или высоты. В частности, ранее они запускали дроны-камикадзе из Крыма, а теперь с восточного побережья Азовского моря.