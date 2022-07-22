Украинская армия проводит мощную операцию на юге страны, там уничтожаются вражеские склады и командные пункты, оккупанты отказываются идти в бой, остаются в окопах или убегают.

Об этом рассказала 24 каналу глава пресс-центра ОК «Пивдень» Наталья Гуменюк, уточнив, что ситуация в регионе напряженная, меняется динамично, но полностью контролируется ВСУ.

Говоря об операции украинской армии, она подчеркнула следующее: «Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате».

По ее словам, враг остается на прежних позициях, чувствуя себя там более защищенно, и огонь ведется на расстоянии. Россияне, добавляет Гуменюк, деморализованы после уничтожения командного пункта мотострелковой дивизии.

«Личный состав отказывается вести боевые действия и остаются в окопах или даже разворачиваются и уходят назад», — пояснила она. (УНИАН)