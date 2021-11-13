Глава Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая предрекла стране дефицит питьевой воды через несколько десятков лет. Об этом cообщается на сайте ведомства.

По ее словам, страна столкнулась с данной угрозой из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды. Кроме того она отметила, что даже эти нормы не выполняются большинством поставщиков.

«Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, — это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания», — подчеркнула Магалецкая.

Она добавила, что в установленных государством санитарных нормах отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

Ранее стало известно, что Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт. Причиной обращения к соседней стране стало аварийное отключение блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС», из-за которого потребителям в этой зоне может не хватить электроэнергии (lenta. ru)