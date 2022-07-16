В Конгресс США уже внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Однако это процесс небыстрый. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Радио НВ.

Игнат также добавил, что первым информацию о встрече с украинскими пилотами опубликовал конгрессмен Адам Кинзингер.

«Поскольку упомянутый конгрессмен сам военный летчик, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ», — добавил Игнат.