Украина запросила НАТО о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — сообщила пресс-служба НАТО.

Никаких подробностей запроса НАТО не приводит.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы — это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача — координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства — партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.