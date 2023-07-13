Украинские военные установили 30 противотанковых минных полей с 5,8 тысячи мин на границе с Беларусью. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам долго еще не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача: сделать приграничную полосу непроходимой для врага», — приводит его слова командование объединенных сил ВСУ.

Вдоль границы оборудовано около 5 тысяч м траншей и 6,5 тысяч м противотанковых рвов, рассказал Наев. Кроме того, военные соорудили 80 укрытий и огневых позиций для личного состава и тяжелой техники. Граница Украины с Беларусью составляет 1084 км.

После сообщений о переброске группировки ЧВК «Вагнер» в Беларусь президент Украины Владимир Зеленский распорядился укрепить северное направление. Выполнить приказ поручили главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему «Севера» Сергею Наеву, говорил Зеленский.

Ранее Залужный заявил в интервью The Washington Post, что его беспокоит переброска бойцов «Вагнера» в Беларусь. (moscowtimes.ru)