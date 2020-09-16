Украина закрыла пропуск на границе с Беларусью

Правительство Украины закрывает пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области «Новые Яриловичи», где в страну пытаются попасть паломники-хасиды. Об этом сообщает МВД Украины, передает ТАСС.

«За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавируса», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщалось, около тысячи евреев-паломников застряли на пропускном пункте «Новая Гута» — «Новые Ярыловичи» — они оформили выезд из Беларуси, но не смогли попасть на Украину из-за действующих в стране коронавирусных ограничений.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отметить еврейский новый год, Рош ха-Шана, у могилы рабби Нахмана.