Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Под санкции, в частности, попали Эрмитаж, МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», Институт истории материальной культуры РАН, а также некоторые крымские учреждения.

Ограничительные меры, введенные Киевом, предполагают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другое. (Газета.Ру)