Украина введет на 30 дней режим ЧС

Украина планирует ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней», — сказал он на заседании правительства.

На данный момент режим ЧС введен в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. С 17 марта по 3 апреля на Украине в связи с распространением нового коронавируса был объявлен карантин. В стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение.

На утро среды на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.(ТАСС)

| 2020-03-25T16:04:42+00:00 25 марта 2020, 17:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss