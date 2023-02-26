Украинская армия будет готова весной перейти в наступление, одной из стратегических целей которого будет «вбить клин в российский фронт на юге». Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью германским СМИ — сообщает Deutsche Welle.

Скибицкий подчеркнул, что момент начала наступления зависит от ряда факторов, в том числе и от поставок оружия с Запада.

По словам замглавы ГУР, в то время как одной из главных целей наступления будет нарушение сообщения между территорией России аннексированным Крымом, не исключены и удары по оружейным складам на российской территории, включая Белгородскую область. Скибицкий подчеркнул, что оттуда ведутся атаки на Украину.

лавы приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах, как они утверждают, со стороны Украины. В результате обстрелов есть разрушения, убитые и раненые. Украинские военные официально возможные удары по территории России не комментируют. Представители стран Запада подчёркивают, что поставляемое Украине оружие предназначено для освобождения украинской территории, но не для ударов по России.

Скибицкий утверждает, что цель предстоящего настуления — «освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым», и восстановить границы 1991 года. (svoboda.org)