Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper («Жнец»).

Об этом пишет Forbes.

На прошлой неделе украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с калифорнийским производителем General Atomics. Хотя правительство США должно одобрить любую такую продажу, вероятно, отмечает издание, что переговоры с General Atomics состоялись при «зеленом свете» администрации Байдена.

При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в руках украинских военных пилотов в течение считанных дней, рассказал представитель компании К.Марк Бринкли.

Хотя у разработчика не уточняли модель БПЛА, которая заинтересовала Украину, издание считает, что это, вероятно, проверенный временем Reaper.

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса «воздух — земля», или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением.

Специалисты считают, что MQ-9 может кардинально изменить ход войны. Сравнивая с «Байрактаром», эксперты называют MQ-9 более выносливым в полетах и менее уязвимым для огня россиян.

«Турецкому беспилотнику приходится действовать достаточно близко к линии фронта, что делает его более уязвимым для российских воздушных и ракетных ударов с аэродромов. Однако у MQ-9 дальность действия с более безопасных баз. И именно достижимость «Жнеца» может иметь ключевое значение», — говорится в материале.

У MQ-9 будет достаточно дальности, чтобы нанести удар по военным объектам россиян в самой России включительно до самой Москвы.

Такие беспилотники требуют годовой подготовки военных, однако в General Atomics уверены, что смогут быстро научить пользованию украинских бойцов. (unian.net)