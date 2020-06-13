Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, сообщил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал он.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО».