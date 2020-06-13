Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО, сообщил  глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал он.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО».

| 2020-06-13T11:14:04+04:00 13 июня 2020, 12:42|12345 (Пока оценок нет)
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