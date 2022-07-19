Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times.

«Они должны отплатить за свою агрессию», — сказал Гаврилов во время визита в Великобританию, где он наблюдает за учениями украинских войск.

По его словам, вооруженные силы Украины наращивали собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали оружие большей дальности от других стран, чтобы начать штурм.

Замминистра добавил, что «очистка» Черного моря от российских войск началась с острова Змеиный, на очереди — российский Черноморский флот. По словам Гаврилова, это неизбежно, поскольку только так можно «обезопасить» Украину.

Представитель Минобороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжать существовать как государство. (gazeta.ru)