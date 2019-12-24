Украина собирается демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»

В Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу института национальной памяти Украины Антона Дробовича.

Известно, что на демонтаж символики у страны пока нет средств.

По словам директора, для проведения демонтажа также нужно провести расчеты, ведь неверные данные проведут к тому, что статуя наклонится.

Планируется, что институт попросит финансирования у Минкультуры Украины и проведет опрос населения о возможности привлечения средств налогоплательщиков.