Украина собирается демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»

В Украине подготовлен проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу института национальной памяти Украины Антона Дробовича.

Известно, что на демонтаж символики у страны пока нет средств.

По словам директора, для проведения демонтажа также нужно провести расчеты, ведь неверные данные проведут к тому, что статуя наклонится.

Планируется, что институт попросит финансирования у Минкультуры Украины и проведет опрос населения о возможности привлечения средств налогоплательщиков.

| 2019-12-24T00:55:22+00:00 24 декабря 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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