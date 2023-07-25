Украина продолжит атаковать Крым и Керченский мост, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников. «Все эти цели легитимны, потому что это уменьшит возможности России воевать против нас и поможет сохранить жизни украинцев», — указал он в интервью CNN.

На вопрос, стремится ли Украина полностью уничтожить мост, Резников назвал уничтожение логистических линий врага «нормальной тактикой», призванной лишить его возможности получать больше боеприпасов, топлива и провианта. «Вот почему мы будем использовать эту тактику против них», — добавил глава Минобороны Украины.

Очередные взрывы на мосту через Керченский пролив прогремели 17 июля. По данным СМИ, атака была организована Службой безопасности Украины совместно с украинскими ВМС. (DW)