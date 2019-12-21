Украина прекратила подачу воды в ЛНР

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, которая осуществлялась с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом в субботу, 21 декабря, рассказали «РИА Новости»» в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Лугансквода».

«Сегодня, 21 декабря, с 2:00 (совпадает с мск) КП «Попаснянский районный водоканал» полностью прекратил поставлять воду с насосной станции ЗФС-3, расположенной на территории Украины», — отметили в ЛНР.

В результате без водоснабжения остались города Первомайск, Стаханов, Кировск, частично Брянка и другие прилегающие населенные пункты (aif.ru(

«Во избежание социальной напряженности среди населения специалисты Алчевского управления незамедлительно приступили к выполнению переключений на объектах водоснабжения для перераспределения объемов воды в вышеуказанные города», — рассказали в пресс-службе. Специалисты добавили, что вынуждены были сократить водоснабжение в городах Алчевск, Перевальск, Антрацит и Красный Луч (под контролем ЛНР. — Ред.) на 50%.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно от Киева.

В последний раз Киев cократил подачу воды в ЛНР в октябре. Тогда республиканские власти сократили на 30% подачу воды в городах Брянка, Стаханов, Кировск, Красный Луч, Антрацит, Алчевск, Перевальск и Петровское.