Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом Шмигаль сказал в интервью dpa.

«Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию… У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям», — заявил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждений во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз. «Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы — валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся», — сказал премьер.

Шмигаль находится в Берлине в субботу-воскресенье, 4 августа планируется его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.