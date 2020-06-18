Украина получит от США 16 патрульных катеров с вооружением

Госдепартамент США одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI с вооружением Украине на $600 млн. Об этом сообщается на сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США, передает РИА «Новости».

Отмечается, что украинское правительство запросило возможность покупки 16 катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 16 систем распознавания «свой-чужой», 40 ручных пулеметов МК44 и других комплектующих, а также услуг по техобслуживанию судов.

В документе указано, что Украина сможет благодаря этим судам более эффективно защищать свои территориальные воды и интересы на море.

В американском ведомстве считают, что эта поставка не нарушит баланс сил в регионе.