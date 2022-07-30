Кабинет Министров внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Канады.

Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (0,351 млрд долл. США в эквиваленте) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

В результате сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов – 1,131 млрд долл. США.

«Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей», — добавили в Минфине.