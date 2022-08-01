Первая часть кредита Евросоюза на €500 млн была зачислена Нацбанку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

«Европейский союз направил Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра», — написал премьер в своем Telegram-канале.

По его словам, всего ЕС выделил €9 млрд на помощь Украине, средства будут отправлены до конца года. €1 млрд – лишь малая часть этого пакета, которая будет отправлена в рамках экстренной макрофинансовой помощи. Средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных потребностей.