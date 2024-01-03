Венгрия получила от Евросоюза финансовую поддержку на сумму более €445 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта выполнения требований в области верховенства права.

Как передает #, об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга на своей странице в Facebook.

Глава Минфина уточнил, что деньги поступили из бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

«Из этой суммы €240 млн предназначены для реализации Комплексной транспортной оперативной программы, а €205 млн — для Оперативной программы экономического развития и инноваций», — отметил Варга.

Он напомнил, что 28 декабря Венгрия получила от Евросоюза поддержку на сумму около €786 млн по программе REPowerEU, предусматривающей «зеленый переход» и снижение энергетической зависимости от России.