Соединенные Штаты доставили в Украину около 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Киеве в Twitter.

«14 ноября, Украина получила поставку около 80 000 килограммов боеприпасов из Соединенных Штатов. Она является частью дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму до $60 млн, направленной президентом США Джо Байденом в августе. Это демонстрация приверженности успеху стабильного, демократического и свободного мира Украины», — говорится в сообщении американского посольства.

Дипломаты США также подчеркнули, что это уже четвертая поставка боеприпасов в Украину.