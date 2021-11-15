Соединенные Штаты доставили в Украину около 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Киеве в Twitter.
«14 ноября, Украина получила поставку около 80 000 килограммов боеприпасов из Соединенных Штатов. Она является частью дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму до $60 млн, направленной президентом США Джо Байденом в августе. Это демонстрация приверженности успеху стабильного, демократического и свободного мира Украины», — говорится в сообщении американского посольства.
Дипломаты США также подчеркнули, что это уже четвертая поставка боеприпасов в Украину.
Блинкен добавил, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами и союзниками сосредоточены на опасениях о возможной «российской агрессии» из-за сообщений о стягивании войск к украинской границе.(Газета.Ru)