Украина подала пример всем – подчеркнула право Азербайджана на целостность

Бои в Товузе принесли неожиданный результат – Украина проявила показательно принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Она оказалась недвусмысленно обозначена в комментарии МИД Украины по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе. В этом документе, как и подобает в подобных ситуациях, сначала выражается «глубокая обеспокоенность» в связи с обострением и артиллерийскими обстрелами. Стороны конфликта призывают приложить максимальные усилия для поиска путей мирного решения конфликта. А самая интересная фраза финальная – «украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

Столь редкая формулировка в официальном заявлении иностранного государства не могла не привлечь внимания в неизбалованном справедливым отношением Азербайджане. Естественно, новость была подчеркнута и растиражирована в отечественных СМИ.

И никто не хотел скандала, но вышло с точностью до наоборот. В Армении тоже заметили, как Киев обозначил, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В результате, посол Украины в Ереване Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с распространенным накануне заявлением внешнеполитического ведомства своей страны.

В МИД Армении сообщили, что украинского посла принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян и представил ему оценку армянского МИД в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«В ходе встречи замминистра иностранных дел также проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана», — говорится в сообщении.

То есть, на более резкие действия, например, на вручение ноты протеста, армяне почему-то все же не решились. Видимо, побоялись сильно испортить отношения с Киевом.

А вот молодежному крылу партии Дашнакцутюн почему-то все равно. Эти организовали акцию. Пришли к посольству Украины с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь как Украина», и скандировали «Украина, не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора».

По словам участников акции, «заявление Украины было односторонним и лило воду на мельницу Азербайджана». После этого двери посольства облили борщом, а плакаты бросили под стенами.

Поступок, на который решился официальный Киев, действительно любопытен. Ведь ни при Порошенко, ни ранее Киев такого себе не позволял, не стремился четко обозначать свою приверженность позиции Азербайджана в вопросе Карабаха. Прежде Украина старалась иметь равно хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном. И вот при Зеленском что-то поменялось. Помнится, во время прошлогоднего визита в Баку он четко высказался за нашу территориальную целостность, и вот теперь их МИД — как раз в период боевого обострения. Интересно, чем это объясняется? Почему Киев решил обозначить (в отличие от очень многих других стран) более четкую позицию по Карабаху? Ведь украинцы пошли на подчеркивание тезиса о территориальной целостности Азербайджана, очевидно предвидя реакцию Армении. Видимо, у них происходит некая переоценка отношений с разными странами. Может это связано с особой близостью Еревана к Москве. Или же Зеленский возлагает какие-то надежды на материальную помощь от Баку.

Эти версии прокомментировал «Зеркалу» известный политолог Расим Мусабеков:

— Украина всегда выступала в поддержку территориальной целостности Азербайджана, но при этом воздерживалась от прямого осуждения аннексионистской политики Армении. Однако после того, как Украина сама столкнулась с аннексией Крыма и инспирированным извне сепаратизмом в Донбассе, Киев выступает в поддержку Азербайджана более решительно и о балансе в отношении Армении не заботится.

Полагаю, имеет значение и сотрудничество наших стран в военно-технической сфере, роль Турции, отношения с которой у Киева укрепляются. Ну, и поставки Украине наших нефтепродуктов и финансовая помощь в 300 миллионов, которая была выделена Украине во время визита президента Зеленского в Баку. Полагаю, что партнерство Азербайджана и Украины будет укрепляться, так как это в интересах обоих народов и государств.

Раньше Украина выражала поддержку Азербайджану при голосованиях по различным резолюциям в международных организациях, теперь делает это самостоятельно и конкретно с осуждением Армении. Напомню, что Армения голосовала в поддержку России при осуждении аннексии Крыма.